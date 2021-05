Manifestantes estão na Candelária Luciano Belford / Agência O Dia

Rio - Nesta quinta-feira, 13 de maio, Dia da Abolição da Escravatura, diversos manifestantes estiveram em frente à Candelária, no Centro da cidade, pedindo o fim do genocídio da população negra. O ato, que começou por voltas das 17h, aconteceu uma semana após a operação da Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, deixar 28 pessoas mortas , entre elas, um agente da instituição.

No local, protestantes seguravam cartazes com dizeres como: "Se a favela é suspeita, o Estado é culpado", lar de moradora, respeite" e "pelo fim do massacre israelense contra Gaza. #Palestinalivre".