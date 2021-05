Morro do Escondidinho Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 10:02 | Atualizado 14/05/2021 10:03

Rio - Um casal foi preso, na manhã desta sexta-feira (14), no Morro do Escondidinho, em Santa Teresa, Região Central do Rio, com grande quantidade de drogas, na Rua Barão de Petrópolis. De acordo com a PM, agentes Grupamento de Intervenções Táticas (GIT) foram enviados ao local para dar reforço ao patrulhamento à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Prazeres/Escondidinho. Durante o deslocamento, os policiais teriam sido atacados por criminosos armados.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os agentes se abrigaram e depois de cessarem os tiros, os policiais fizeram um vasculhamento pelo terreno para onde os criminosos fugiram. Os agentes então, franquearam a entrada em uma residência onde o casal foi econtrado com uma grande quantidade de drogas. Ambos foram detidos.

