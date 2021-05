As aeronaves, que transportam as vacinas, partem às 7h do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar, em Niterói. Divulgação/ Ascom SES

Publicado 14/05/2021

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) dá continuidade, nesta sexta-feira (14), à entrega das 238.950 mil doses da vacina contra a covid-19 aos 92 municípios do Rio. Serão distribuídas 54.750 mil doses da Oxford/AstraZeneca e 184.200 mil da CoronaVac.

Nos 91 municípios do Rio, com exceção da capital, serão destinadas 20 mil doses de Coronavac para à vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades, sendo 10 mil para a primeira dose e 10 mil para a segunda aplicação. Na cidade do Rio, o grupo pode ser vacinado tanto pela Coronavac quanto pela Pfizer. Segundo o planejamento da SES, as outras 164.200 doses de Coronavac são para aplicação da segunda dose do esquema vacinal que estavam pendentes. Quanto ao imunizante da Oxford/AstraZeneca, as vacinas deverão ser utilizadas como segunda dose das pessoas de 65 a 69 anos e àqueles que estão com o esquema vacinal pendente.

Na manhã de ontem, Niterói, Maricá e São Gonçalo fizeram a retirada de suas remessas da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) do Estado, em Niterói. Já para outros 13 municípios da região Metropolitana I, as entregas devem acontecer nesta sexta-feira (14) por meio de vans ou caminhões. Quanto aos demais 75 municípios, a distribuição será feita por meio de quatro helicópteros, sendo um da Secretaria de Estado de Saúde, um do Corpo de Bombeiros, um da Polícia Civil e um da Polícia Militar. As aeronaves partem às 7h do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar, também em Niterói.

Segunda dose da Coronavac pendente

De acordo com a SES, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) enviou um documento aos 92 municípios para que informassem quantas doses da segunda aplicação da vacina CoronaVac estavam pendentes em suas populações. O documento foi encaminhado na última quarta-feira, para que as doses foram enviadas nas quantidades necessárias. A planilha foi repassada ao Ministério da Saúde.



Em reunião com a direção do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), foi decidido que as doses de CoronaVac que chegarem ao estado serão enviadas aos municípios que informarem o déficit. Com isso, as vacinas serão distribuídas proporcionalmente, segundo o total informado por cada órgão de saúde.

Vacinação grávidas e puérperas com comorbidades

Após as recomendações do Ministério da Saúde (MS) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o imunizante Oxford/AstraZeneca, a vacinação de gestantes e puérperas com a marca foi suspensa no estado. Já à aplicação da segunda dose das gestantes que tomaram a AstraZeneca, a SES informou que está aguardando novas orientações do MS. Até o momento, essa aplicação também ficará suspensa.



Com relação às gestantes sem comorbidades, a vacinação ficará temporariamente suspensa, até que haja uma nova recomendação das autoridades de saúde. A recomendação do MS é vacinar apenas gestantes com comorbidades exclusivamente com as vacinas da Pfizer ou CoronaVac, que vem sendo destinadas para esse grupo no estado.