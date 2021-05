Cadela da raça Pastor Malinois está no Batalhão de Ações com Cães há cinco anos Divulgação

Por Anderson Justino

Publicado 14/05/2021 12:08

Rio - Aos cinco e anos e cinco meses de vida, a cadela Nascar, da raça Pastor Malinois, foi a responsável pela maior apreensão de drogas da Polícia Militar este ano. Ao todo, foi apreendida uma tonelada de drogas , dividida entre maconha e cocaína, em um esconderijo no bairro Jacaré, em um dos acesso à favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira.

Nascar atuava em uma operação de abordagem do Batalhão de Ações com Cães (BAC), quando ficou agitada e conduziu os PMs até o local das drogas. No imóvel, além dos entorpecentes os policiais ainda encontraram duas armas e material para confecção das drogas. Os PMs também encontraram 30 cadernetas com anotações de traficantes do Jacarezinho.

O material apreendido foi transportado para a 25ª DP (Engenho Novo), para o registro da ocorrência e instauração de inquérito policial.

HISTÓRICO IMPECÁVEL

De acordo com a PM, a cadela Nascar passou a atuar nas ruas aos cinco meses de idade. Nesses cinco anos pelo BAC, o cão ajudou a Polícia Militar a retirar das mãos do tráfico cerca de 3,8 toneladas de drogas e 23 armas de fogo, entre fuzis e pistolas.



Nascar acompanha as ações do BAC ao lado do seu tratador, o cabo PM J. Gonçalves.