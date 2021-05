Cadela Nascar encontra grande quantidade de drogas e duas armas em esconderijo de traficantes do Jacarezinho Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 06:42 | Atualizado 14/05/2021 11:50

Rio - PMs do Batalhão de Ação com Cães (BAC) apreenderam, na madrugada desta sexta-feira, mais de uma tonelada de drogas e duas armas, que estavam escondidas perto da comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio.

Toda a ação só foi possível com o auxílio da cadela Nascar, que levou a equipe até o local de esconderijo do material, que fica na Avenida Dom Helder Câmara, nas proximidades da Cidade da Polícia.

Segundo a PM, não houve troca de tiros com traficantes e os entorpecentes apreendidos foram levados para uma delegacia da região. Nenhuma pessoa foi presa.

A apreensão acontece uma semana depois da operação da Polícia Civil que resultou em 28 mortes, entre elas a do inspetor André Frias. Na ocasião foram quase 20 fuzis apreendidos, além de várias pistolas, drogas, munições, carregadores, granadas, plantação de maconha e uma munição de canhão.