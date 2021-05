Prefeitura do Rio interrompe festa clandestina em boate na Zona Sul Divulgação / Secretaria Municipal de Ordem Pública

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 12:46 | Atualizado 16/05/2021 14:12

Rio - A Prefeitura do Rio interrompeu, na noite de sábado (15), uma festa clandestina para 200 pessoas em uma boate em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), quando os fiscais chegaram no local, cerca de 70 pessoas já estavam presentes, mas a previsão era que o evento tivesse aproximadamente 200 clientes.



fotogaleria

Publicidade

Os agentes da pasta dispersaram as pessoas e as bebidas alcoólicas foram apreendidas. O responsável pelo evento foi multado por violar a medida sanitária. A festa foi mapeada através do setor de inteligência da pasta.

Seop interrompe festa clandestina em Botafogo.#ODia



Crédito: Divulgação Seop pic.twitter.com/htiPm3Yy21 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 16, 2021



Balanço das fiscalizações



Em nove dias de fiscalizações do decreto vigente até dia 20 de maio, a Seop registou 11.416 autuações - entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias – com 357 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes e 21 estabelecimentos interditados por desrespeitarem as medidas previstas em decreto municipal. Em nove dias de fiscalizações do decreto vigente até dia 20 de maio, a Seop registou 11.416 autuações - entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias – com 357 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes e 21 estabelecimentos interditados por desrespeitarem as medidas previstas em decreto municipal.

Publicidade

Copacabana Palace multado em R$ 15 mil