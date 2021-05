Apesar do tempo nublado, praia de Ipanema tem movimento de banhistas Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 13:10

DIA esteve no local e presenciou muitos banhistas na areia, sem máscara. O calçadão também estava cheio, com muitas pessoas caminhando e praticando atividades. Rio - Apesar do tempo nublado e da previsão de chuva para este domingo (16), os cariocas movimentaram a praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio. A equipe doesteve no local e presenciou muitos banhistas na areia, sem máscara. O calçadão também estava cheio, com muitas pessoas caminhando e praticando atividades.

Por conta da pandemia da covid-19, o acesso às praias do Rio aos finais de semana e feriado estava suspenso. A Prefeitura do Rio decretou, no último dia 7, que banhistas poderiam voltar a frequentar as areias. A decisão foi publicada em Diário Oficial e vale até dia 20 de maio.

Previsão do tempo

O tempo no Rio, neste domingo, será nublado e com previsão de chuva. De acordo com o Alerta Rio, o céu ficará parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca, em pontos isolados do município, no início da manhã e no período da noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas seguem estáveis em relação ao sábado (15), com máxima de 28ºC.

Ainda segundo o Alerta Rio, as condições do tempo serão influenciadas pela atuação de ventos em altos e médios níveis da atmosfera.

Taxa de letalidade de covid-19 no Rio é a maior no país

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 815.187 casos confirmados e 47.951 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 5.216 novos casos e 252 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,89%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 751.585 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 84,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 61,3%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 50 pessoas e a de enfermaria, 13.

