Anny Alves, passista e musa da Tucurivi Reprodução redes sociais

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 12:11 | Atualizado 17/05/2021 12:13

Rio - A passista Anny Alves, musa da escola de samba de São Paulo Acadêmicos do Tucuruvi, usou o story do Instagram para explicar sobre o acidente que resultou na morte do funkeiro Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin . Segundo ela, o artista foi trancado em um quarto com um grupo de amigos e algumas mulheres e ficou nervoso quando alguém bateu na porta, acreditando que fosse sua mulher, a advogada Deolane Bezerra. "Se desesperou e foi tentar pular de uma varanda para outra, o vidro quebrou e os dois despencaram. Kevin não resistiu e acabou falecendo", disse Anny.

A postagem foi retirada do ar momentos depois. Anny não explicou como ficou sabendo do acidente, ou se estava no mesmo hotel, ou até mesmo dentro do quarto. O DIA deixa espaço aberto caso a passista queira se pronunciar.

@annyalvesbr contou em seu story o que supostamente por ela aconteceu antes do Mc Kevin sofrer a queda, e acabar falecendo. Que tenso tudo isso e mto triste! Acham que ela ta falando a verdade??#mckevin #kevin pic.twitter.com/rLjd0Yz7Wf — Pronto Faleyyy (@ProntoFaleyyy) May 17, 2021

MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite deste domingo depois de uma queda do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O cantor chegou a ser levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu.

A Polícia Civil investiga o caso . O que a polícia ja sabe é que o artista não estava no mesmo quarto em que se hospedou.

O relatório de ocorrência da PM diz que uma equipe do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foi acionada para uma queda de um hospede no hotel. Segundo informações iniciais, não confirmadas pela Polícia Civil, MC Kevin tentou pular na piscina, mas acabou batendo com a cabeça.

