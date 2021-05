Foragido trabalhava em hospital do Rio Reprodução

Publicado 18/05/2021 11:02

Rio - Agentes da 21ª DP (Bonsucesso) prenderam, nesta segunda-feira (17), um homem foragido da Justiça do Acre, por roubar a casa de um policial militar. A captura foi feita dentro de um hospital particular, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, depois dele ter participado como instrumentador de um procedimento cirúrgico.

O crime praticado por ele ocorreu em 2013. De acordo com as investigações da Polícia Civil do Acre, José Junior Costa e Silva e outros três comparsas invadiram a residência do policial, rendeu a esposa e a filha do agente, além da babá, e fugiram levando equipamentos eletrônicos, joias, celulares e a arma de trabalho da vítima.

Após o crime, o grupo se dividiu e José Junior fugiu para o Rio de Janeiro, onde iniciou uma nova vida, trabalhando como instrumentador profissional.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça do Estado do Acre.