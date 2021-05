Vereador Jairinho Reproduções

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 09:30

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vai votar nesta quarta-feira a revogação da Medalha Tiradentes do vereador Dr. Jairinho (sem partido). O pedido foi feito pelo deputado Noel de Carvalho (PSDB) após inquérito que apura a morte de Henry Borel, de apenas quatro anos. A sessão está prevista para começar às 12h50 e poderá ser acompanhada através da TV Alerj no YouTube.

A Medalha Tiradentes é a principal homenagem do estado, concedida a pessoas que tenham prestado bons serviços à humanidade. O projeto teve o apoio de 33 parlamentares, 8 a mais do que o necessário.

"Esse caso trouxe à tona um comportamento do vereador que não está a altura de um homem público e de um médico. São muitas questões envolvendo o Doutor Jairinho, por isso espero que meus pares votem pela revogação da medalha. Sou pai, avô e bisavô e a morte do menino Henry dói na nossa alma", afirmou Noel de Carvalho.

O Crime

Henry Borel morreu no dia 8 de março, vítima de uma sessão de tortura e agressão por parte do padrasto, o Dr. Jairinho, segundo apontam as investigações da Polícia Civil.

O inquérito foi concluído nesta segunda-feira e indiciou Dr. Jairinho e Monique Medeiros por homicídio duplamente qualificado. O vereador foi denunciado ainda por tortura nos dias 2 e 12 de fevereiro, a mãe da criança por omissão quanto à tortura do dia 12. Devido à finalização do inquérito, Monique perdeu a chance de ser ouvida novamente pela polícia depois de sustentar em seus primeiros depoimentos que o menino teria sofrido um acidente doméstico.