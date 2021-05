Rio de Janeiro

Cadeg pode ser destombada pela Câmara de Vereadores do Rio

Desde 2018, o Centro de Abastecimentos do Estado da Guanabara, em Benfica, é tombado como Patrimônio Oficial Público do Rio de Janeiro. Objetivo do projeto de destombamento é permitir mudanças e gerar empregos e renda no setor

