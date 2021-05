Por O Dia

Publicado 20/05/2021 09:01

Rio - Moradores da Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, relataram tiroteio na região na noite de quarta-feira (19) e na madrugada desta quinta-feira. Na terça-feira (18), o mototaxista Edvaldo Viana, 42 anos, e o garupa da moto, ainda não identificado, foram baleados por PMs embaixo de um viaduto da região. De acordo com pessoas que estavam no local na hora do crime, o mototaxista foi baleado após tentar fazer uma bandalha embaixo de um viaduto da favela.