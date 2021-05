Jhonatan Muniz Pereira, foi identificado pela família um dia após ser morto por PMs Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 13:19 | Atualizado 21/05/2021 13:33

Rio - O segundo homem morto na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, identificado como Jonathan Muniz Pereira, de 23 anos, será enterrado nesta sexta-feira, às 13h30, no Cemitério do Pechincha. O rapaz trabalhava com reciclagem e estava na garupa da moto do mototaxista Edvaldo Viana, de 41 anos, que assim como Jonathan foi baleado e morto.

De acordo com familiares do Jonathan, que estiveram presentes no velório do mototaxista, o rapaz trabalhava com reciclagem juntamente com sua mãe e nunca esteve envolvido com o crime. A família de Edvaldo foi convidada a comparecer na Corregedoria da Polícia Militar para testemunhar sobre o caso.

Segundo vídeo feito por testemunhas, onde PMs aparecem arrastando o corpo do mototaxista e colocando dentro da viatura , os dois teriam sido atingidos por tiros de fuzis durante uma abordagem policial. Os agentes envolvidos prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Eles estão sendo investigados e um fuzis foi apreendido para realização de confronto balístico.

O local onde os dois foram mortos também foi palco de uma outra tragédia há quatro meses atrás. Marcelo Guimarães, de 38 anos, foi a vítima. Ele foi assassinado por fazer a mesma bandalha (manobra de atalho) que Edvaldo, no dia 4 de janeiro. Na época, a PM informou que equipes realizavam um patrulhamento na região quando foram atacadas por bandidos e houve confronto.