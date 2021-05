O DIA faz parte do programa do Google Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 15:29

Diante de sua trajetória firmada com o compromisso ao Jornalismo, a Editora O DIA foi escolhida, entre seletos veículos brasileiros e sul-americanos, para participar do Laboratório de Audiência, promovido pelo Google News Initiative (GNI). Com duração de 15 semanas, o programa oferecerá consultoria personalizada e prática, além de uma programação intensiva, enquanto os jornais selecionados trabalham para entender melhor seu público, aumentar seu alcance e aprofundar o engajamento.

Alexandre Rodrigues, presidente da Editoria O DIA destaca a importância do jornal estar no projeto: "Tenho muito orgulho em presidir uma empresa composta por excelentes profissionais, dedicados e apaixonados pelo que fazem e pela empresa. Como resultado, somos agraciados com estas oportunidades que a vida nos apresenta, fazer parte deste grupo seleto dos principais e mais relevantes portais da América do Sul, organizado pela gigante empresa Google. Isto é o reconhecimento de trabalho sério e competente com grande transparência e honestidade", destaca Alexandre.

"Conquistar e reter públicos leais é a chave para o sucesso digital de longo prazo e um objetivo central da Iniciativa Google News (GNI). Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas a este novo grupo de editores em nosso Laboratório de Audiências do GNI e esperamos compartilhar tudo o que aprendemos com a comunidade de notícias por meio do Programa de Crescimento Digital da GNI", declarou Ben Monnie, diretor de Soluções de Parcerias Globais do Google.

Ao lado de veículos como La Nación, La Hora e O Tempo, a Editora O DIA terá a oportunidade de se desenvolver ainda mais e trocar experiências com especialistas da área. Os parceiros do GNI, International News Media Association (INMA) e Raccoon, agência Full Service que atua como um parceiro estratégico em toda a cadeia digital, também participarão do projeto.

Com quase 70 anos de história, a Editora O DIA mostra que está antenada em seguir as novas tendências do Jornalismo, com foco em entregar o melhor conteúdo ao seu leitor. Sendo assim, o suporte oferecido pelo Google vai agregar ao potencial que o grupo tem para combater a desinformação e disseminar notícias de qualidade a um público cada vez maior.