Por O Dia

Publicado 22/05/2021 13:05

Rio - O tempo no Rio de Janeiro, neste sábado e domingo, será abafado e com temperaturas altas. Segundo o Alerta Rio, o sábado terá céu parcialmente nublado a nublado, com ventos de intensidade fraca a moderada e sem previsão de chuvas. Uma frente fria se aproxima, o que deixará o tempo instável no Rio a partir deste domingo (23).

A meteorologista do Alerta Rio, Raquel Franco, reafirma a previsão de temperaturas altas para este fim de semana no Rio de Janeiro. "No sábado e no domingo, nos períodos da tarde, a umidade relativa do ar poderá chegar a valores próximos aos 30%. Já as temperaturas continuarão estáveis, porém elevadas, com máximas podendo alcançar os 34°C", explica.

Entre domingo e segunda-feira, o tempo apresentará instabilidade devido à passagem da frente fria. Haverá aumento da nebulosidade e existe previsão de chuva fraca a moderada para pontos isolados da cidade durante a noite de domingo e a madrugada de segunda. Neste período, estima-se uma média de menos que 5 mm de chuva para toda a capital fluminense.

Na segunda, as temperaturas apresentarão declínio, e a máxima não deverá passar dos 28°C. Os ventos estarão moderados a fortes (18,5 km/h a 76 km/h). Na terça-feira (25/05), o céu ainda estará com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão amenas e estáveis.

Para quarta-feira (26/05), há previsão de chuva fraca a moderada isolada durante a tarde e à noite. Assim como na noite de domingo, a média estimada para toda a cidade é que chova em torno de 5 mm.