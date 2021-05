Por O Dia

Publicado 24/05/2021 13:08

Rio - Um suspeito morreu na manhã desta segunda-feira (24) durante um confronto com policiais militares em Guadalupe, Zona Oeste do Rio. Na ação, um rádio transmissor, uma pistola 9 mm e drogas foram apreendidas.

Pistola .9mm, rádio transmissor e drogas são apreendidas pelo #41BPM na manhã desta segunda-feira na Estr. do Camboatá - em Guadalupe.

Durante a ação, os agentes foram recebidos a tiros. Um criminoso ficou ferido e foi socorrido no Hospital Carlos Chagas, mas não resistiu. #PMERJ pic.twitter.com/mttFlrO3lX — @pmerj (@PMERJ) May 24, 2021

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 41ºBPM (Irajá) se deslocava nesta manhã para fazer a rendição de um plantão de um veículo blindado, localizado próximo ao complexo do Chapadão, e acabou sofrendo ataque de criminosos na Estrada do Camboatá. Houve confronto com criminosos.