Publicado 24/05/2021 17:13

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este segunda-feira, 844.442 casos confirmados e 49.539 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 3.962 novos casos e 24 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,87%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 781.387 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 82,8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 61,0%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 81 pessoas e a de enfermaria, 16.

Rastreio de passageiros

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) aguarda a lista de passageiros dos voos embarcados pelo morador de Campos vindo da Índia - ele fez escala em São Paulo, e depois viajou para o Rio . O campista é monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde do município por ter testado positivo para a Covid-19 ao retornar de uma viagem de trabalho no país que é epicentro de uma nova variante, a B.1.617. O caso não é confirmado como nova cepa, e o homem segue monitorado e em isolamento.

O morador de Campos retornou ao Brasil no último sábado (22), passou a noite em um hotel no Rio e seguiu de carro, no domingo, para a cidade do Norte Fluminense. O teste RT-PCR que deu positivo foi realizado ao chegar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As companhias aéreas Qatar e Latam foram notificadas para o envio da lista de passageiros à Anvisa. A Secretaria Estadual de Saúde também quer ter acesso para, segundo a pasta, "proceder vigilância dos contatos". Já a Secretaria Municipal de Saúde do Rio deve fazer o rastreamento e coleta de testes RT-PCR nas pessoas que tiveram contato com o homem no hotel.