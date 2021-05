Desabamento na Muzema deixou 24 mortos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 06:32 | Atualizado 25/05/2021 06:34

Rio - A Justiça do Rio decidiu pela soltura dos três réus acusados do desabamento de dois prédios na Muzema, na Zona Oeste do Rio, em abril de 2019. Vinte e quatro pessoas morreram na tragédia. Eles são acusados de homicídio doloso qualificado, lesão corporal dolosa grave e desabamento.

A juíza Simone de Faria Ferraz é quem assina o documento. Na decisão, a magistrada pede para que os acusados sejam liberados da prisão preventiva por 'excesso de prazo na custódia'.

Publicidade

José Bezerra de Lira, o Zé do Rolo, Rafael Gomes da Costa e Renato Siqueira Ribeiro ganham direito de aguardar julgamento em liberdade. Além de informar mensalmente seus passos, os acusados não podem ter contato com as testemunhas do caso.

Preso em setembro daquele ano, José Bezerra é investigado por ligação com a milícia da Muzema. Segundo a Polícia Civil, ele é quem comanda a venda dos imóveis. Após o desabamento dos prédios Zé do Rolo fugiu do Rio e buscou refúgio em uma cidade no Sertão de Pernambuco.

Publicidade

O Ministério Público Estadual entrou com recurso para reverter a decisão da Justiça.

"A decisão de fls. 4303/4307 merece ser revista, reconhecendo-se não haver excesso de prazo e, consequentemente, não haver ilegalidade na prisão preventiva dos acusados, reestabelecendo-se as prisões cautelares decretadas, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos", diz o pedido.