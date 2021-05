Muro com arte grafitada Divulgação

Rio - A Justiça do Rio absolveu o monitor do Flamengo Marcus Vinícius Medeiros pelo incêndio no Ninho do Urubu , em fevereiro de 2019. A tragédia causou a morte de dez meninos da base do clube e deixou três feridos.

O funcionário do clube foi denunciado por incêndio culposo qualificado e lesão corpora l. No entanto, segundo a decisão do juiz Marcos Augusto Ramos Peixoto, da 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Marcus "não praticou, por vontade própria, qualquer ato de agravamento do risco".

Na decisão, o magistrado se diz convencido de que o Clube de Regatas Flamengo agiu, efetivamente, enquanto pessoa jurídica, de modo a ensejar a ocorrência trágica e fatídica retratada no processo.



“Sobretudo ao manter em atividade um Centro de Treinamento (CT) dedicado a adolescentes que nele pernoitavam sem alvará e sem autorização do Corpo de Bombeiros ao longo de quase uma década (desde 2012), preferindo pagar sucessivas (e irrisórias, diga-se, posto que é quase nada o valor em torno de oitocentos reais para um dos mais ricos clubes de futebol do planeta) multas decorrentes de várias autuações, a procurar se adequar às exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros que, não obedecidas, impediram desde então a concessão do alvará para funcionamento”, escreveu o magistrado. Dos onze denunciados, oito continuarão a responder pelo crime de incêndio culposo qualificado pelos resultados morte e lesão grave. Entre eles, está o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello . Segundo a denúncia, ele optou por não cumprir a disponibilização de um monitor, por turno, para cada dez adolescentes residentes e por não adequar a estrutura física do espaço destinado a eles às diretrizes e parâmetros mínimos.Na decisão, o magistrado se diz convencido de que o Clube de Regatas Flamengo agiu, efetivamente, enquanto pessoa jurídica, de modo a ensejar a ocorrência trágica e fatídica retratada no processo.“Sobretudo ao manter em atividade um Centro de Treinamento (CT) dedicado a adolescentes que nele pernoitavam sem alvará e sem autorização do Corpo de Bombeiros ao longo de quase uma década (desde 2012), preferindo pagar sucessivas (e irrisórias, diga-se, posto que é quase nada o valor em torno de oitocentos reais para um dos mais ricos clubes de futebol do planeta) multas decorrentes de várias autuações, a procurar se adequar às exigências feitas pelo Corpo de Bombeiros que, não obedecidas, impediram desde então a concessão do alvará para funcionamento”, escreveu o magistrado.

A decisão cabe recurso.