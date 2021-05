Por O Dia

Publicado 25/05/2021 14:25

Rio - Após um homem vindo da Índia com quadro positivo de covid-19 ser identificado , a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que os passageiros de um dos voos que chegaram do país foram testados e orientados a cumprir isolamento durante 14 dias. De acordo com o órgão, a amostra coletada do paciente monitorado foi encaminhada para laboratório de vírus respiratório da Fiocruz para realização do sequenciamento na manhã desta terça-feira (25). O resultado da análise irá mostrar se ele foi contaminado ou não com a nova variante B.1.617.2, que pode ser um pouco mais agressiva que as demais cepas.