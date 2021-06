Prédio de quatro andares desaba em Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, e deixa várias pessoas feridas - Daniel Castelo Branco/Agência O DIA

Por Yuri Eiras

Publicado 03/06/2021 13:42 | Atualizado 03/06/2021 13:48

"Primeiro ouvi um estalo, depois um barulho bem forte. Parecia aquelas coisas de filme, terremoto. Tremeu tudo", relata Dona Antônia, que não conhecia a família moradora do local, mas deixava os filhos por lá. No andar térreo do imóvel existia uma lan house, sempre cheia de crianças durante fins de semana e feriados.



"A gente fica com o coração apertado porque não sabe quando pode acontecer com a gente. Muitas casas aqui estão condenadas a cair, tortas, sem estrutura. Já não é a primeira", lamenta Antônia.



Construções irregulares e domínio da milícia

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o governador do estado, Cláudio Castro, afirmaram que farão parceria para endurecer as fiscalizações contra construções irregulares em comunidades da cidade. A Prefeitura confirmou que o imóvel que desabou na comunidade de Rio das Pedras era irregular . A confirmação foi feita pela Secretaria Municipal de Habitação.

De acordo com Paes, em sua gestão, a milícia nunca o impediu de fazer o seu trabalho. "Nem milícia, nem traficante, nem delinquente se sobrepõe ao poder do estado", afirmou.

O prefeito também afirmou que, aos poucos, tem trabalhado para manter as moradias regulares, e que todos os dias se realizam demolições de casas irregulares. "Não vamos tirar todas as casas de todos os lugares da cidade. O que se tem que fazer é olhar as que estão com mais risco, para tentar fazer melhorias habitacionais. Estamos trabalhando, basta ver o noticiário. Todo dia fazemos demolições de habitações irregulares", disse.

Prefeito e governador estão no local acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros.