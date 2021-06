Imagem de rua interna na favela do Jacarezinho, na Zona Norte - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 16:12 | Atualizado 09/06/2021 16:15

Rio - Um dos seguranças do chefe do tráfico de drogas da comunidade do Jacarezinho foi preso por PMs da UPP Providência, na tarde desta quarta-feira, em Manguinhos, na Zona Norte. De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, o criminoso já era foragido da Justiça e também liderava roubo de carga na região.

A localização do segurança foi obtida pelos policiais por intermédio do Setor de Inteligência da unidade. O criminoso seria responsável pela proteção dos chefes do crime no Jacarezinho. Felipe Ferreira Manoel, conhecido como Fred, e Adriano Souza de Freitas, o Chico Bento —ambos estão foragidos —, são apontados como líderes do crime na favela.

A prisão acontece pouco mais de um um mês após a operação da Polícia Civil na comunidade que deixou 28 mortos, sendo um deles um agente da corporação.