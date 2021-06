"Playboy" tem oito passagens por roubos a taxistas e já havia sido preso pelo crime - Divulgação

"Playboy" tem oito passagens por roubos a taxistas e já havia sido preso pelo crimeDivulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 19:10

Rio - Um homem acusado de praticar diversos roubos a motoristas de táxis na Região Norte do estado do Rio foi preso nesta quinta-feira (10) . A prisão de Leandro Ferraz, conhecido como “Pelão” ou “Playboy” foi realizada por policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e com o setor de inteligência do 34º BPM (Magé) junto com o Serviço de Polícia Interestadual (Polinter).



De acordo com a Polícia Militar, Leandro foi encontrado pelos agentes em uma loja da Rodovia Rio Teresópolis, na BR-116, quando comprava uma piscina para a própria casa. “Playboy” tem oito passagens por roubos a taxistas e já havia sido preso pelo crime nos anos de 2006 e 2013.



Publicidade

O criminoso era monitorado há cerca de um mês em um trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto por roubo majorado. A ocorrência foi encaminhada para a Polinter. Não houve confronto na ação.