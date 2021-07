Carga é avaliada em mais de R$ 300 mil e foi comprada em São Paulo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 14:50

Rio - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 120 celulares sem nota fiscal na noite de segunda-feira, na Via Dutra, em Itatiaia. A ação aconteceu durante uma fiscalização na praça de pedágio.

Durante a abordagem, o motorista e o passageiro não souberam responder as perguntas dos policiais e informaram que trabalhavam com telefonia. Os aparelhos foram encontrados no porta-malas em uma caixa de papelão, sem nenhuma nota fiscal.

A carga foi avaliada em mais de R$ 300 mil. Os criminosos confessaram a equipe que haviam comprado os telefones no Brás, em São Paulo, e que a mercadoria seria revendida em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Os celulares foram apreendidos e a ocorrência encaminhada ao Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, em Itatiaia.