Apesar de flexibilização sobre uso de máscara no Rio, outros municípios do estado manterão medida Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 28/10/2021 12:50 | Atualizado 28/10/2021 17:01

São Gonçalo, São João de Meriti, Volta Redonda e Teresópolis disseram, nesta quinta-feira, que não vão liberar o uso da máscara por questões de segurança e prevenção à covid-19. As outras cidades foram procuradas pelo O DIA, mas ainda não responderam se manterão a exigência.

Na capital, a Prefeitura do Rio já publicou na terça-feira (26) o decreto que desobriga o uso de máscaras em locais abertos, mas mantém em locais fechados e transportes públicos. A cidade do Rio prevê liberar também em ambientes fechados quando a taxa de vacinação alcançar 75% da população geral - está em 65,6% atualmente.

A Prefeitura de Duque de Caxias informou que a cidade irá aderir a flexibilização, "mas ressalta que já recorreu da decisão judicial que sustou os efeitos do Decreto nº 8.009, de 5 de outubro, que determinou a liberação plena do uso de máscaras em território caxiense". O município se encontra hoje com 72,1% do público alvo vacinado com a primeira dose e 53,9% com a imunização completa. Mesmo dizendo que vai liberar o item, Caxias não cumpre os requisitos necessários, conforme consta na lei estadual.

Requisitos para liberação do item em locais abertos

Os municípios, no entanto, precisam seguir alguns parâmetros obrigatórios para flexibilizar o item. O principal deles é liberar somente em ambientes abertos - o uso em locais fechados como supermercados, cinemas, shoppings e estádios de futebol, continua obrigatório.

Outro balizador criado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) é a taxa de vacinação, que deve estar, no mínimo, em 65% para a população geral e 75% para o público alvo da vacina (maiores de 12 anos). Os mapas de risco, divulgados semanalmente pelo estado, também serão levados em consideração. No último, todo o estado estava em risco moderado, o mais leve da escala.

Polêmica em Caxias

Desde o início da pandemia, o Ministério Público e Prefeitura de Duque de Caxias tem travado disputas por conta de decisões relacionados a pandemia. Ano passado, a Justiça acolheu o pedido do MP e obrigou o município a respeitar a ordem de vacinação dos grupos prioritários do Plano Nacional de Imunização - na época, a aplicação das doses era feita em faixas etárias longas (60 anos ou mais, 70 anos ou mais), o que gerou imensas filas nos postos.