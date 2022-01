Ao todo, a operação contou com 4.372 garis, distribuídos nos dez pontos de queima de fogos - Marcos Porto / Agência O Dia

Ao todo, a operação contou com 4.372 garis, distribuídos nos dez pontos de queima de fogosMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 01/01/2022 11:24 | Atualizado 01/01/2022 11:33

Rio - Com tempo chuvoso e público menor nos pontos de queima de fogos do Rio de Janeiro, a Comlurb recolheu 320 toneladas de resíduos após a virada do ano na cidade. Por volta das 9h deste sábado, 1, a equipe concluiu a operação de limpeza em todos os pontos de festejo do Réveillon. Apenas em Copacabana, foram removidos 167 toneladas de lixo, número que é 50% menor em relação a 2019 Ao todo, a operação contou com 4.372 garis, distribuídos nos dez pontos: Copacabana, Flamengo, Barra da Tijuca, Recreio, Praia de Sepetiba, Bangu, Igreja da Penha, Parque Madureira, Ilha do Governador e Piscinão de Ramos, além de outros trechos da orla, como Ipanema, Leblon, São Conrado e Arpoador.