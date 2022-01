82ª DP (Maricá) - Foto: Arquivo

Publicado 02/01/2022 10:22

Rio - O corpo do sargento da Polícia Militar Alex Correa Pereira, de 47 anos, foi enterrado neste sábado, às 15h, no Cemitério São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O agente morreu nesta sexta-feira, mas estava internado desde a última terça, quando foi surpreendido por um homem armado que chegou de repente dentro de um carro e deu vários tiros na direção dele em Itaipuaçu, Maricá.

Segundo depoimentos de moradores e populares, Alex Correa estava de folga e conversava com outros homens em frente a um terreno baldio quando tudo aconteceu.

O sargento foi atingido na barriga e no quadril, sendo socorrido pelo seu filho que o levou para UPA de Inoã. Depois, o militar foi transferido para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá, onde chegou a passar por cirurgias. Segundo a unidade de saúde, Alex morreu na noite desta sexta-feira.

Alex Correa estava na corporação desde 1996 e era lotado no 4° BPM (São Cristóvão). O sargento deixa esposa e filho.

O caso está sendo investigado pela 82ª DP (Maricá).