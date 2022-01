Passageiros aguardam liberação para embarcar no navio MSC Preziosa - Marcos Porto / Agência O Dia

Passageiros aguardam liberação para embarcar no navio MSC PreziosaMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 02/01/2022 10:56 | Atualizado 02/01/2022 13:04

fotogaleria Rio - O navio MSC Preziosa atracou na manhã deste domingo no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio, com cerca de 20 casos confirmados de covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todos os infectados e quem teve contato com eles estão em isolamento a bordo. A empresa responsável pela embarcação, que veio de Búzios, na Região dos Lagos, informou que todos os casos são assintomáticos ou com sintomas leves.

"Em contato com a Anvisa, a Secretaria Municipal de Saúde foi informada de que há cerca de 20 casos confirmados de covid-19 no navio MSC Preziosa e de que foi liberada a atracação da embarcação no Porto Rio, na manhã deste domingo (2). Todos os pacientes, assim como os cerca de 35 a 40 contactantes estão cumprindo isolamento a bordo", disse a SMS em nota.

De acordo com a secretaria, o Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (CIEVS) do município já recebeu e analisou o Livro Médico de Bordo. Eles realizarão uma investigação em conjunto com a Anvisa e a Secretaria de Estado de Saúde (SES), a fim de determinar o cenário epidemiológico da embarcação e tomar as medidas de prevenção e controle.

A MSC identificou os casos na rotina de monitoramento de saúde, que inclui testagens frequentes e diárias de 10% dos hóspedes e tripulantes. O grupo foi isolado em uma seção dedicada e separada do navio, em cabines com varanda, seguindo as medidas previstas para este tipo de situação.

"(...) identificamos um pequeno número de casos de covid-19 entre as pessoas que estão a bordo do MSC Preziosa, que representa 0,6% do total da população a bordo".

De acordo com a companhia, "as autoridades de saúde acompanham de perto as nossas operações e todas as informações relativas às suspeitas ou confirmação de casos são oficialmente informadas a elas". Por fim, a empresa destacou que não vai suspender a viagem do MSC Preziosa. As paradas seguirão "conforme o planejado".



Ainda em nota, a MSC destaca as testagens frequentes e diárias. "Os casos identificados demonstram a eficiência do protocolo, que contribui para que pessoas que estejam positivas para covid-19 tenham conhecimento de seu resultado e evitem, assim, circular em suas próprias comunidades ou em destinos turísticos, uma vez que é provável que muitos desses casos não tivessem sido identificados".

Os passageiros que estão no Píer Mauá aguardando liberação para embarcar contaram que não foram avisados sobre os casos confirmados de covid-19 dentro do navio. Alexandre Santos da Silva, 48 anos, disse que ficou sabendo ao ser abordado pela reportagem de O DIA.

"Eles não falaram nada com a gente, mas se tá tudo controlado lá dentro, não vejo problema. Estamos vacinados também", afirmou.

Apesar não terem sido informados, alguns passageiros parecem não se importar. A mineira Lara Paes, de 21 anos, está viajando com dois amigos e disse que eles estão esperando esse cruzeiro há dois anos. "Espero que não cancelem, porque não nos avisaram nada e já estamos nessa expectativa há muito tempo".

De acordo com Natã Silva, de 21 anos, o transatlântico tinha como destino inicial Punta Del Leste, no Uruguai, mas cancelaram e transferiram para o Nordeste. "Agora ele vai seguir por Ilhéus, Salvador e Maceió por sete dias. Não nos avisaram nada, mas eles exigem teste de covid para entrar e nós fizemos ontem e também estamos vacinados".

Roberto Serafim dos Santos, de 62 anos, trabalha como camelô e está aproveitando para faturar uma graninha nesse início de ano. Ele está oferecendo o serviço de transporte de bagagens para as pessoas que chegam perto do Museu do Amanhã e querem ir para o ponto onde é feito o despacho das malas.



"Nós sempre fazemos esse serviço que facilita a vida das pessoas que chegam na Praça Mauá e querem vir pro cruzeiro. Cobramos, em média, R$ 150 por viagem, sem limite de bagagens",



A MSC defende a realização de cruzeiros, "uma das opções de férias mais seguras do mundo, pois nenhum outro setor da indústria de viagens e turismo possui um protocolo tão completo e robusto para conter a propagação de doenças infecciosas". Os navios MSC Seaside, MSC Preziosa e MSC Splendida permanecem com a programação inalterada, ainda segundo a empresa, dos seus futuros cruzeiros.

Na noite de Réveillon, o navio ficou ancorado na Praia de Copacabana. Depois da virada do ano, ele seguiu direto para Búzios, onde foram identificados os casos da doença.