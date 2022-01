Tripulantes desembarcam no Píer Mauá após navio atracar - Fábio Costa / Agência O Dia

Tripulantes desembarcam no Píer Mauá após navio atracar Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 02/01/2022 17:08 | Atualizado 02/01/2022 18:07

subiu para 28 Rio - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), afirmou, na tarde deste domingo (2), que o número de pessoas que testaram positivo para a covid-19 durante um cruzeiro da empresa MSC . Elas estavam no navio MSC Preziosa, que saiu de Búzios, na Região dos Lagos, e atracou no Píer Mauá, Zona Portuária do Rio. Ainda de acordo com o órgão, os tripulantes concluíram a viagem, que terminaria hoje mesmo, seguindo o protocolo de isolamento. Além disso, ressaltou que todos os casos são assintomáticos ou com sintomas leves.

Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que se os infectados forem moradores do Rio e cidades próximas, poderão cumprir isolamento em domicílio. Se forem residentes de fora do estado, serão isolados em hotéis específicos. O Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (CIEVS) do Município irá monitorar os casos residentes da cidade.

A Anvisa disse também que "todas as pessoas serão desembarcadas de acordo com as regras dispostas na Resolução RDC nº 574/2021 e com o plano de operacionalização elaborado pelas autoridades locais. Após o desembarque, o monitoramento de todos os viajantes deve ser realizado pelos Centros de Informações Estratégicas em Saúde (CIEVs) das localidades de destino".



A investigação, conduzida pelas autoridades locais de saúde em colaboração com a Anvisa, determinou o nível do cenário epidemiológico da embarcação em Nível 3 nos termos da Portaria do Ministério da Saúde GM/MS nº 2.928, de 2021. De acordo com essa avaliação, os novos embarques de hoje foram autorizados. No entanto, não há garantia futura de novos embarques, que dependem de novas investigações.



A MSC, empresa responsável pela viagem, afirmou que identificou os casos na rotina de monitoramento de saúde, que inclui testagens frequentes e diárias dos hóspedes e tripulantes. "O grupo infectado chegou a ser isolado em uma seção dedicada e separada do navio, em cabines com varanda, seguindo as medidas previstas para este tipo de situação", disse.