Funcionários trabalham para reajustar o chafariz - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 03/01/2022 09:34 | Atualizado 03/01/2022 12:45

Rio - Revitalizado há menos de uma semana, o chafariz da Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio, precisou ser desligado no domingo, 2, após atos de vandalismo. Segundo a Secretaria Municipal de Conservação, o local onde fica o registro de saída do lago foi arrombado e aberto, o que fez com que a água não ficasse na altura mínima para permitir o funcionamento das bombas. A expectativa é a de que ele volte a funcionar até o fim do dia.



A Secretaria também informou que uma equipe de plantão foi acionada para trabalhar no reajuste do chafariz. Na manhã desta segunda, um grupo de garis tem realizado a limpeza e os ajustes no local. Em nota, a secretária de Conservação Anna Laura Valente Secco lamentou o ocorrido e relembrou a importância do papel da sociedade para denunciar casos deste tipo.



“A Conservação zela pela cidade, mas é fundamental que a população colabore e denuncie atos de vandalismo. É lamentável que algo assim aconteça”, disse Anna.

