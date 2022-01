Família relata caso de jovem com infecção dupla de covid-19 e Influenza | Rio de Janeiro | O Dia

Coronavírus - Pixabay - Creative Commons

Publicado 03/01/2022 10:47

Rio - Um adolescente carioca de 16 anos testou positivo para covid-19 e Influenza A simultaneamente, no último dia 30 de dezembro. O relato foi feito pela família, que encomendou testes em duas clínicas particulares diferentes, e segundo eles, em ambas o resultado foi positivo para as duas doenças. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio, no entanto, afirma que até o momento não há registro de infecção simultânea.

Atleta de futebol das categorias de base de um time carioca, o adolescente apresentou sintomas gripais nos últimos dias do ano de 2021. No primeiro teste em um laboratório particular, o resultado foi positivo para covid-19 e também para Influenza. Depois, ele realizou um novo exame PCR, que teria dado o mesmo diagnóstico.

"Ele é atleta e já está vacinado –- tanto contra a Covid-19 quanto contra a gripe. Ele está bem, sem nenhum sintoma, mas pode acontecer", afirmou a mãe do jovem, em entrevista ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.



Em nota, a subsecretaria estadual de Vigilância e Atenção Primária à Saúde afirmou que "não há nenhum caso confirmado de infecção simultânea por Covid-19 e Influenza" até o momento. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os casos, no geral, são notificados pela doença com maior gravidade - a covid-19.



A pasta afirmou ainda que "não existem estudos científicos publicados que confirmem as implicações clínicas ou imunológicas da infecção conjunta", e garantiu que "que vai acompanhar qualquer ocorrência que venha a ser notificada no estado".