Fila de vacinação contra a covid-19 no posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca. Unidade está desde a última semana sem vacinas contra a gripeMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 03/01/2022 11:53

Rio - A vacinação contra a gripe pode ser suspensa novamente na cidade do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estoque "está no fim", já que a prefeitura não recebe novas remessas desde o último dia 10 de dezembro, há quase um mês, quando o Instituto Butantan doou 400 mil doses. Em alguns postos de saúde, não há vacinas desde a semana passada. Em dezembro, a campanha chegou a parar por uma semana por falta de doses.

No Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, há falta de vacinas desde o último dia 30 de dezembro, pelo menos, segundo relatos recebidos pelo DIA. Nesta segunda-feira (3), a reportagem voltou ao local e atestou que não há vacinação contra a gripe, apenas contra a covid. Há relatos de falta de doses em outros postos de Zona Norte.



Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou que "o estoque está no fim", e que "a vacina continuará sendo ofertada enquanto houver doses nas unidades", afirmou a pasta.

A prefeitura também aponta uma diminuição no número de atendimentos de pacientes com síndrome gripal nas unidades de urgência e emergência, nas últimas semanas. Entre o fim de novembro e o início de dezembro, o aumento de casos de Influenza no Rio chegou a ser classificado como uma 'epidemia'. A Saúde afirma que "segue monitorando o panorama epidemiológico da cidade".



Covid-19: terceira dose volta aos postos

O primeiro dia útil de 2022 marcou a retomada da vacinação contra a covid-19 nos 230 postos de saúde da cidade do Rio. Vanessa Quintans, de 27 anos, decidiu ir no primeiro dia do posto de saúde aberto em 2022.

"Tomei as duas doses de AstraZeneca ano passado, e a terceira dose hoje, três meses depois da segunda, porque sou diabética e faço uso de insulina. Desta vez, tomei a Pfizer. Tenho a impressão de que os casos estão aumentando pelas flexibilizações que estão acontecendo no Rio", comentou Vanessa, que se imunizou na Tijuca.

Glaucia Robert, de 32, também se adiantou. "Acho muito importante que todos se vacinem, precisamos acreditar na Ciência. Vacina salva!", ressaltou a tijucana, que também esteve no CMS Heitor Beltrão.

Podem tomar a dose de reforço pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há quatro meses ou mais. Em caso de viagem, problemas de saúde ou outras questões pessoais, é possível tomar a terceira dose com até três meses de distância para a segunda. Pessoas com 55 anos ou mais que já tomaram a segunda há mais de três meses também podem fazer o reforço.