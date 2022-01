Estação foi fechada nesta segunda e passará por reformas até a próxima quinta-feira - Reprodução/Google Maps

Publicado 03/01/2022 16:09 | Atualizado 03/01/2022 16:16

Rio - A estação Vila Sapê do BRT, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, foi fechada nesta segunda-feira (3) e passará por reformas até a próxima quinta-feira (6). Nesta terça-feira (4) e até a sexta-feira (7) é a vez da estação Otaviano, em Madureira, na Zona Norte da cidade. Para a próxima semana, já estão previstas outras três. A medida faz parte de um trabalho de revitalização de 79 estações que estão em operação. A primeira em funcionamento a receber as melhorias foi a Pastor José Santos, na Penha, também na Zona Norte.

O anúncio foi feito no último dia 30, quando a Prefeitura do Rio entregou a estação Golfe Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, reformada. Ela estava fechada desde março de 2020 e foi destruída em um incêndio em abril de 2021. A estação foi a 46ª reformada desde que a prefeitura assumiu a gestão do BRT, em março do ano passado. A primeira a ser reaberta foi a Olaria, na Zona Norte, em junho. Entre setembro e outubro, voltaram a funcionar 19 estações da Avenida Cesário de Melo, a maioria fechada desde 2018.

No total, a prefeitura aportou R$ 24 milhões no programa de reforma das estações. Para a requalificação do sistema BRT, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) prepara uma licitação dividida em duas fases, sendo a primeira para aquisição de frota, possibilitando a substituição dos ônibus antigos, e a segunda para a concessão da operação dos serviços do sistema. O novo formato pretende garantir melhora no atendimento à população, com mais veículos, menos lotação e intervalos menores entre os ônibus.