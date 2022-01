Claúdio Castro já tomou as duas doses da vacina contra a covid-19 - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 04/01/2022 14:31

Rio - O governador Cláudio Castro, que testou positivo para a covid-19 pela segunda-vez, está bem e segue em isolamento social. No domingo, 2, ele foi diagnosticado com a doença depois de ter decidido fazer um teste por precaução. Castro já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus e aguarda o quarto mês para receber a dose de reforço.

Na segunda-feira, 3, ele esteve em uma consulta no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, onde passou por uma tomografia para verificar os pulmões, que, de acordo com a assessoria, estão completamente limpos.