Objetivo é requalificar o sistema BRT - Alexandre Macieira / Riotur / Divulgação

Objetivo é requalificar o sistema BRT Alexandre Macieira / Riotur / Divulgação

Publicado 04/01/2022 14:37 | Atualizado 04/01/2022 15:11

Rio - A Prefeitura do Rio realiza, nesta quinta-feira (6), audiência pública para apresentar o processo de licitação que irá comprar 600 articulados para o BRT Rio. O encontro deve apresentar os detalhes do contrato de compra dos ônibus que deve ser fechado em pregão eletrônico. A audiência está marcada para às 11h e será realizado de forma virtual. Antes de decidir pela compra, a proposta da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) era de alugar os coletivos.

O modelo de locação deu para trás, segundo a SMTR, devido as altas taxas de remuneração previstas em contrato e que deveriam ser assumida pela prefeitura para o aluguel dos ônibus. Os valores altos do acordo tinham como justificativa o fato de este modelo de locação ser um projeto totalmente inovador no país. A prefeitura teria avaliado os valores e, "após uma pesquisa de mercado, optou-se pela aquisição dos veículos".

A previsão para chegada dos primeiros coletivos é para o segundo semestre deste ano. A ideia é que a substituição da frota atual seja gradativa. A chegada deve ocorrer em três lotes, sendo o primeiro deste ano destinado aos corredores Transolímpica e Transcarioca. Pela proposta, a chegada dos coletivos novos deve acontecer até 2023.

Com obras de recapeamento previstas até 2023, o corredor Transoeste deve ser o último a receber os novos articulados. Assim como o corredor TransBrasil, que está previsto para 2023. O pacote de investimento no BRT também prevê a chegada de 60 ônibus movidos a eletricidade, destinados ao serviço que atende a Avenida Cesário de Melo, no corredor Transoeste.

"Estamos fazendo a reformulação da gestão do BRT. O mais importante é garantir a renovação da frota. Além da compra dos ônibus, com o controle da bilhetagem digital a prefeitura vai remunerar o operador por quilômetro rodado, de modo a garantir que os veículos circulem conforme o determinado pela prefeitura. Além disso, vamos disponibilizar terrenos para que o operador construa sua garagem", afirmou a secretária de Transportes, Maína Celidonio.