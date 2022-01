Trem Supervia - Henrique Freire - Supervia - Imagem baixada da Wikipédia - Creative Commons

Publicado 05/01/2022 06:34 | Atualizado 05/01/2022 08:52

Rio - Os trens dos ramais de Japeri e Saracuruna circularam com atrasos na manhã desta quarta-feira (5), por conta, mais uma vez, de furto de cabos ao longo da via férrea.

No ramal Japeri, uma 'ocorrência no sistema de sinalização' nas proximidades da estação de Japeri foi quem causou o problema. No Saracuruna, foi uma tentativa de furto de cabos perto da estação Corte Oito. A circulação foi normalizada às 8h37.

