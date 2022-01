Arte foi publicada pelo chargista em rede social - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 05/01/2022 10:53 | Atualizado 05/01/2022 11:11



Rio – Um chargista independente, conhecido como @rotebc nas redes socais, estava no hotel Hilton, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, durante uma confusão na manhã do dia 1º e publicou sua versão da história em forma de arte . O tumulto teria começado pois um produtor cultural negro, americano, foi atendido primeiro, o que teria incomodado um casal de turistas brancos, também estrangeiros.

"O @slyfoxnyc é um produtor cultural de renome internacional. Em sua estadia no @hiltoncopacabanaofficial (onde realiza um festival) sofreu racismo por parte de um casal, apenas por ter sido atendido primeiro. Antes de abrir a boca, foi agredido pela mulher que compunha o casal. Nem assim ele perdeu a cabeça. Foi lá e deu um MURRO no marido racista e voltou calmamente a recepção”, contou o artista.



O clima pesado começou ainda na tarde do dia 31, segundo relatos ouvidos pelo DIA. Uma festa de hip hop aconteceu durante a virada do ano dentro do Hilton, com DJs nacionais e internacionais. Os convidados eram quase todos negros. Pessoas presentes no evento disseram que a confusão começou a ganhar forma quando, já no dia 1º, o café da manhã dos convidados da festa foi servido no mesmo espaço dos hóspedes do hotel. "O Hilton não é um local onde a gente costuma ver o trânsito de muita gente preta, a não ser que estejam trabalhando. A verdade é essa. Nesse dia 31, era uma festa predominantemente de gente preta. O staff do hotel, naquele dia, estava preocupado", contou um dos presentes.



Nas redes sociais, o autor do soco, que se identifica como Slyfox, disse que precisou dormir fora do hotel Hilton. "Por causa dessa falha de segurança o casal fez a polícia me esperar do lado de fora por horas. Eu não pude ficar no hotel naquela noite porque eles mentiram dizendo que eu os ataquei", escreveu o produtor nas redes sociais. "Eles voltaram com a polícia dizendo que eu os ataquei, esperando horas fora do hotel. Me hospedei no Airbnb, que também aluguei. Só estava no Hilton porque aluguei o local para a minha festa", completou o norte-americano.