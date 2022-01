Rafael William rodava como mototaxista, segundo a família - Reprodução

Rafael William rodava como mototaxista, segundo a famíliaReprodução

Publicado 05/01/2022 14:24 | Atualizado 05/01/2022 14:48

Rio - Familiares de Rafael William Aquino da Silva, de 30 anos, seguem na busca por informações que levem ao paradeiro do rapaz. "Eu não tenho conseguido dormir […] parece que ele evaporou", diz a irmã do mototaxista. Ele desapareceu no dia 23 de dezembro. Parentes chegaram a comparecer ao IML de Nova Iguaçu para fazer o reconhecimento de um corpo, encontrado carbonizado em Belfordo Roxo, onde ele mora, mas segundo a Polícia Civil, a identidade era de outra pessoa.



“Meu irmão cometeu alguns erros quando era jovem, mas estava trabalhando, cuidando das filhas dele. Uma tem dois anos e ele é apaixonado por ela. A mais velha fez 16 no dia 25, ele tinha prometido levar ela para sair”, conta a irmã de Rafael.



Segundo ela, o irmão já foi preso por tráfico de drogas há cerca de cinco anos, mas foi solto. Ela diz não acreditar que este seja o motivo do seu desaparecimento. Rafael estava desempregado e, de acordo com a família, ele começou a trabalhar como mototaxista no início de dezembro, quando comprou a moto para rodar pela região. Antes, ele era ajudante de caminhão.