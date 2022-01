No dia 11 de novembro do ano passado, o mesmo local foi alvo de uma operação - Divulgação/Secretaria Municipal de Meio Ambiente

No dia 11 de novembro do ano passado, o mesmo local foi alvo de uma operaçãoDivulgação/Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Publicado 05/01/2022 13:17 | Atualizado 05/01/2022 15:10

Rio - Uma exploração ilegal de minerais de criminosos, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, foi desarticulada durante uma operação realizada nesta quarta-feira (5). A ação conjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio e da Polícia Militar Ambiental, contou com o apoio do Grupamento Aeromóvel. Os crimes ambientais ocorriam na Rua da Manga, a 1,5 quilômetro, em linha reta, da estação de trem de Tancredo Neves.

No local, os fiscais destruíram uma retroescavadeira utilizada pelos criminosos, ateando fogo no equipamento, conforme determina um decreto da Lei de Crimes Ambientais. Apesar de comum em ações na Amazônia, a prática é inédita em território da Mata Atlântica."A retirada de saibro sem autorização do órgão ambiental, além de configurar crime de usurpação do patrimônio da União (subsolo), causa graves prejuízos ambientais, como a supressão da vegetação, o afugentamento de animais, a contaminação da água por combustíveis e óleos lubrificantes. Agora há comando e repressão a essas atividades criminosas", disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Eduardo Cavalieri.No dia 11 de novembro do ano passado, o mesmo local foi alvo de uma operação da pasta, mas as atividades continuaram. Na época, uma escavadeira de esteira não foi apreendida, por estar sem condições de se locomover. Agentes da prefeitura e da PM descobriram se tratar de uma estratégia dos milicianos para a máquina não ser apreendida e permanecer retirando saibro e carregando os caminhões.Na última segunda-feira (3), uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Prefeitura do Rio, com o apoio da Polícia Militar, na Estrada do Itanhangá, na Muzema, na Zona Oeste do Rio, demoliu três lava-jatos, uma oficina, uma igreja, um quiosque, um restaurante, um estacionamento e uma estrutura em fase de fundação, que ficava em um condomínio de luxo da região. Ao todo, 12 construções irregulares foram destruídas pela força-tarefa.