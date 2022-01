Rio de Janeiro

Grupo faz protesto a favor da vacinação contra a covid-19 para crianças no Centro do Rio

Pais, responsáveis e alunos do Pedro II se reuniram em frente à Secretaria de Saúde do Rio para exigir do governo a imunização de crianças entre 5 e 11 anos

Publicado 05/01/2022 13:56 | Atualizado há 1 hora