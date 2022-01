Foragido foi preso e a cobra será entregue ao Serpentário do Instituto Vital Brasil, em Niterói - Divulgação

Publicado 05/01/2022 16:06 | Atualizado 05/01/2022 16:37

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizaram, nesta quarta-feira, 5, um foragido da Justiça e apreenderam uma cobra de origem norte-americana, que era transportada no interior de um véiculo, dentro de umca caixa de papelão. As ações aconteceram em sequência quando a PRF patrulhava a BR-116.

O homem foragido foi encontrado dentro de um ônibus. Em seu nome, os policiais encontraram um mandado de prisão pelo crime de furto. O rapaz, que estava em pé no coletivo, sentou e fingiu que estava dormindo ao ver os agentes entrando no coletivo. Suspeitando da situação, os policiais verificaram que se tratava de um foragido da Justiça e que o mesmo deveria estar usando tornozeleira eletrônica.

Minutos depois, a mesma equipe, abordou um veículo com a placa de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Nele, os agentes encontraram uma cobra de origem norte-americana da espécie "Corn Snake" em uma caixa de papelão.

Também foi encontrado no interior do veículo um bastão e uma faca. Quatro pessoas de uma mesma família estavam no veículo e também foram conduzidas para a Polícia Judiciária. Já a cobra será entregue ao Serpentário do Instituto Vital Brasil, em Niterói.