Navio MSC Preziosa retorna ao Rio com novos casos de covid-19, nesta quarta feira (5)Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 05/01/2022 18:04

Rio - Subiu para 81 o número de passageiros e tripulantes infectados com covid-19 no navio do MSC Preziosa que atracou no Rio nesta quarta-feira. São 61 tripulantes e 20 passageiros, dos quais 16 brasileiros (2 moradores da cidade do Rio de Janeiro) e quatro de outra nacionalidade. Todos esses casos e seus contatos estão mantidos em isolamento.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Rio, os 16 brasileiros estão com sintomas leves e bem clinicamente. Foram realizadas coletas para investigação laboratorial por RT-PCR, e, se atingirem os critérios laboratoriais, serão sequenciadas pela Fiocruz para identificação da variante.



Os passageiros infectados serão desembarcados por Transporte Seguro da empresa responsável pela embarcação. Já os moradores da cidade do Rio e cidades próximas serão encaminhados para isolamento em domicílio. Os residentes de fora do Rio serão isolados em um hotel da capital. Os tripulantes permanecerão a bordo do navio sendo acompanhados pela equipe de saúde da embarcação, sem desembarque na cidade do Rio.



De acordo com a Saúde do Rio, equipes mantêm uma vigilância ativa e monitoramento das embarcações de navios de cruzeiro que atracam na cidade.

O navio MSC Preziosa atracou às 6h30 desta quarta-feira no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio, com 2,5 mil pessoas a bordo. No domingo, outras 28 pessoas desembarcaram e estão cumprindo dez dias de isolamento. O navio Costa Fascinosa está previsto para chegar ao Rio na quinta-feira (6), com sete pessoas que foram diagnosticadas com covid-19, sendo cinco tripulantes e dois passageiros.