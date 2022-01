Navio MSC Preziosa retorna ao Rio com novos casos de covid-19 - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 05/01/2022 07:39 | Atualizado 05/01/2022 07:54

Rio - O navio MSC Preziosa, que esteve no Rio no último domingo , retornou a cidade nesta quarta-feira com mais casos confirmados de covid-19. De acordo com a a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), cerca de 25 tripulantes e oito passageiros estão infectados pela doença. Companhias de cruzeiros suspenderam as operações na costa do Brasil até 21 de janeiro.



O transatlântico atracou às 6h30 no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio, com 2,5 mil pessoas a bordo. No domingo, outras 28 pessoas desembarcaram e estão cumprindo dez dias de isolamento

O navio Costa Fascinosa está previsto para chegar ao Rio na quinta-feira, com sete pessoas que foram diagnosticadas com covid-19, sendo cinco tripulantes e dois passageiros.



Entenda

Na noite de Réveillon, o navio ficou ancorado na Praia de Copacabana. Depois da virada do ano, ele seguiu direto para Búzios, na Região dos Lagos, onde foram identificados os primeiros casos da doença. A empresa responsável pela embarcação informou que todos os casos eram assintomáticos ou com sintomas leves.

De acordo com Gabriela Guerreiro, de 34 anos, a MSC remarcou o destino sem qualquer aviso prévio. "Estamos indo para Ilhéus, mas eu comprei para Buenos Aires. Eles remarcaram sem avisar a gente. Estou há seis horas na fila, sem informação nenhuma. Toda vez que a gente pede informação para algum funcionário, eles falam que não tem nada a declarar".

"Não falam o motivo da fila, nem se vai ter embarque, nem nada, nenhuma informação. Na fila, sem banheiro, o que está salvando são esses carrinhos de comida, mas sem estrutura nenhuma. O atendimento da MSC está horroroso, péssimo", apontou a empresária.

A Anvisa disse que o desembarque dos passageiros foi iniciado após avaliação das autoridades de saúde da situação epidemiológica a bordo. A agência informou que há capacidade para 3.016 passageiros, em atendimento ao protocolo vigente e que a embarcação está no nível 3 do cenário epidemiológico. De acordo com essa avaliação, os embarques neste domingo foram autorizados.

A MSC identificou os casos na rotina de monitoramento de saúde, que inclui testagens frequentes e diárias de 10% dos hóspedes e tripulantes. O grupo foi isolado em uma seção dedicada e separada do navio, em cabines com varanda, seguindo as medidas previstas para este tipo de situação.



A empresa afirmou que o protocolo de saúde e segurança implementado prevê que, no momento do embarque, todos os hóspedes com 12 anos ou mais apresentem comprovante de vacinação completa contra a COVID-19 e todos os hóspedes a partir de 2 anos apresentem teste de covid negativo.

Suspensão

Após detectar surtos de covid-19, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia) informou na segunda-feira que as empresas suspenderão suas operações na costa do Brasil até 21 de janeiro. Essa decisão acontece após a Anvisa reforçar a interrupção imediata da temporada de cruzeiros devido aos casos da doença.

As pessoas que estavam com viagem marcada para o período da suspensão, a Clia indica procurar as companhias responsáveis pelos cruzeiros e verificar a política de cada uma para essa situação.