Aviso de que teriam que ficar presos no cruzeiro deu até barracoMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 03/01/2022 13:11

fotogaleria Rio - Os 28 passageiros diagnosticados com covid-19 do navio MSC Preziosa, que atracou no Píer Mauá , na Zona Portuária do Rio, na tarde deste domingo, seguem em isolamento. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, nesta segunda-feira, que os moradores do Rio e cidades próximas estão cumprindo a quarentena em domicílio. Já os residentes de fora do estado, um total de nove pessoas, estão isolados em um hotel na capital, onde permanecerão por 10 dias a contar da data de início dos sintomas, com monitoramento diário, em geral, por telefone.

Em nota, a SMS disse que todos os passageiros com casos positivos estavam isolados em setor específico da embarcação, com sintomas leves e boa evolução clínica. Foram coletadas amostras para sequenciamento genômico. Eles foram desembarcados por veículo seguro da MSC Cruzeiro. O Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde (CIEVS) do Rio irá monitorar os casos residentes da cidade.

Os demais hóspedes que não tiveram contato com os infectados desembarcaram. O CIEVS orientou que mantenham quarentena por 14 dias, com reforço às medidas de proteção à vida, e caso desenvolvam sintomas de síndrome gripal devem procurar uma unidade de saúde.

Na noite de Réveillon, o navio ficou ancorado na Praia de Copacabana. Depois da virada do ano, ele seguiu direto para Búzios, onde foram identificados os casos da doença.

De acordo com Gabriela Guerreiro, de 34 anos, a MSC remarcou o destino sem qualquer aviso prévio. "Estamos indo para Ilhéus, mas eu comprei para Buenos Aires. Eles remarcaram sem avisar a gente. Estou há seis horas na fila, sem informação nenhuma. Toda vez que a gente pede informação para algum funcionário, eles falam que não tem nada a declarar".

"Não falam o motivo da fila, nem se vai ter embarque, nem nada, nenhuma informação. Na fila, sem banheiro, o que está salvando são esses carrinhos de comida, mas sem estrutura nenhuma. O atendimento da MSC está horroroso, péssimo", apontou a empresária.

A Anvisa disse que o desembarque dos passageiros foi iniciado após avaliação das autoridades de saúde da situação epidemiológica a bordo. A agência informou que há capacidade para 3.016 passageiros, em atendimento ao protocolo vigente e que a embarcação está no nível 3 do cenário epidemiológico.



De acordo com essa avaliação, os embarques neste domingo estavam autorizados. Caso haja alguma mudança do cenário epidemiológico, pode ser que novos embarques sejam proibidos e que o cruzeiro precise ser encerrado.

Entenda o caso

Na manhã deste domingo, o navio MSC Preziosa atracou na Zona Portuária do Rio com casos confirmados de covid-19. A empresa responsável pela embarcação, que veio de Búzios, na Região dos Lagos, informou que todos os casos são assintomáticos ou com sintomas leves.

A MSC identificou os casos na rotina de monitoramento de saúde, que inclui testagens frequentes e diárias de 10% dos hóspedes e tripulantes. O grupo foi isolado em uma seção dedicada e separada do navio, em cabines com varanda, seguindo as medidas previstas para este tipo de situação.



A empresa afirmou que o protocolo de saúde e segurança implementado prevê que, no momento do embarque, todos os hóspedes com 12 anos ou mais apresentem comprovante de vacinação completa contra a COVID-19 e todos os hóspedes a partir de 2 anos apresentem teste de covid negativo.

Sobre o atraso no embarque dos novos passageiros, a MSC disse apenas que "está operando normalmente e tem a autorização para seguir com seu próximo itinerário de 7 noites pelo Nordeste, assim que for concluído o embarque dos hóspedes do próximo cruzeiro".