Embora diagnósticos estejam em alta, internações estão reduzidas - Divulgação

Embora diagnósticos estejam em alta, internações estão reduzidasDivulgação

Publicado 05/01/2022 18:47 | Atualizado 05/01/2022 18:53

Rio - O número crescente de diagnósticos positivos de covid-19 na cidade do Rio deve piorar nas próximas semanas. A projeção foi feita por especialistas ouvidos pelo DIA, nesta quarta-feira, após dados do Painel Covid-19 Rio, da prefeitura, revelar um aumento de quase 400% nos casos confirmados entre o último dia 3 e o dia 3 de dezembro

"A perspectiva é que vai piorar muito. Estamos só no começo desta onda. Pelo cenário que temos visto no mundo inteiro, o número de casos ainda vai aumentar muito. É uma disseminação muito explosiva, mas é pouco provável que a gente volte aos patamares de internação como tivemos no ano passado e em 2020", disse o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebbabo.

Segundo ele, um dos problemas graves que já vem sendo percebidos nas unidades de saúde é o número alto de profissionais de saúde sendo acometidos pelo vírus e entrando em licença. "A gente já começa a ver muita gente afastada por doença nas unidades de saúde", comentou.

A opinião é a mesma do médico intensivista e presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de janeiro (SindMed-RJ), Pedro Archer, que viu de perto o impacto das internações por covid-19 durante as primeiras ondas do vírus, em 2020 e 2021.

"Com certeza, nesses últimos dias e últimas semanas observamos um número grande nos casos de covid-19 e de influenza. Nesse momento estamos em um surto grande de casos de gripe, então todo cuidado é pouco para evitar que tenhamos um aumento na demanda por leitos", avaliou o médico.

Ainda segundo Archer, a cidade parece ter aprendido com os próprios erros ao cancelar as comemorações do Carnaval de Rua, medida anunciada nesta terça-feira pelo prefeito Eduardo Paes.

"Me lembro que o dia zero da pandemia no Rio foi logo após o Carnaval de 2020. Então precisamos aprender com nossos erros e vejo com sensata a atitude de cancelar o Carnaval de Rua. Temos que pensar no melhor para a população e não vejo outra saída a não ser essa", concluiu Pedro.

A Prefeitura do Rio anunciou, nesta terça-feira, que apenas os desfiles das escolas de samba na Sapucaí, bailes e o desfile da Intendente Magalhães seguem autorizados. A decisão foi tomada após aumento nos indicadores epidemiológicos.