Navio MSC Preziosa retorna ao Rio com novos casos de covid-19, nesta quarta feira (5) - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - Os passageiros do navio MSC Preziosa, que tiveram a viagem interrompida por causa do surto de covid-19 que deixou 81 infectados , poderão pedir reembolso à empresa ou solicitar uma carta crédito no valor do cruzeiro. De acordo com a MSC, que atracou o navio às 6h30 desta quarta-feira no Píer Mauá, na Zona Portuária do Rio, com 2,5 mil pessoas a bordo, os hóspedes já foram informados desta opção.

Os clientes que optarem pela carta crédito receberão um crédito extra para usar a bordo no futuro cruzeiro. Já os viajantes que reservaram o cruzeiro com uma agência de viagens, esses deverão contatar o seu agente de viagem. Aqueles que compraram diretamente com a MSC Cruzeiros deverão contatar os mesmos.

A empresa disse em nota que deseja retornar às viagens após o dia 21 de janeiro, sob a proteção do protocolo de saúde e segurança. Ainda segundo eles, os desastres naturais que atingiram a Bahia nos últimos dias também contribuíram para o encurtamento da viagem.

Passageiros foram notificados sobre o ocorrido por meio de carta

Segundo os hóspedes, eles foram informados que os problemas sanitários em relação à pandemia e os desastres ambientais no Sul da Bahia foram notificados por carta. Alguns passageiros falaram sobre a frustração de ter a viagem cancelada após novo surto de covid-19 a bordo. A embarcação, que esteve no Rio no último domingo, retornou à cidade nesta quarta-feira com 61 tripulantes e 20 passageiros infectados pela doença.

Uma delas é Fernanda Oliveira, que estava viajando com a mãe. A gaúcha de 39 anos criticou a forma como os cruzeiros estão sendo rigidamente fiscalizados, já que, segundo ela, isso não acontece em outros casos.

"O pouco tempo que passamos no navio foi maravilhoso. A gente tá bem chateado por ter que desembarcar antes. O nosso cruzeiro tava previsto pra terminar só no domingo e a gente considera bem injusto o final dele, porque fomos testados antes de embarcar. No cruzeiro todo mundo usando máscara, os funcionários também e não existe uma fiscalização em festas, hotéis e shows dessa forma como foi feito no cruzeiro. Então é bem complicado a situação mesmo porque a gente investiu em torno de R$ 7 mil nessa viagem, planejou as férias e aconteceu isso", lamentou.

Fernanda disse que todos os passageiros foram informados do cancelamento da viagem na segunda-feira à noite, quando estavam a caminho de Ilhéus, na Bahia. Com isso, a passageira contou que vai tentar aproveitar a Cidade Maravilhosa antes de retornar ao Rio Grande do Sul. "Optamos por ficar alguns dias ainda no Rio em função do desgaste de ter que remarcar a passagem. Como eu to de férias, a gente prefere aproveitar até domingo. Gostaria muito ainda de poder curtir esses dias".

Infectados em isolamento

De acordo com a Secretaria de Saúde do Rio, os 16 brasileiros que foram infectados estão com sintomas leves e bem clinicamente. Foram realizadas coletas para investigação laboratorial por RT-PCR, e, se atingirem os critérios laboratoriais, serão sequenciadas pela Fiocruz para identificação da variante.



Os passageiros infectados serão desembarcados por Transporte Seguro da empresa responsável pela embarcação. Já os moradores da cidade do Rio e cidades próximas serão encaminhados para isolamento em domicílio. Os residentes de fora do Rio serão isolados em um hotel da capital. Os tripulantes permanecerão a bordo do navio sendo acompanhados pela equipe de saúde da embarcação, sem desembarque na cidade do Rio.