Crianças de 5 a 11 anos começam a ser vacinadas contra a covid-19 - Divulgação

Publicado 06/01/2022 08:42 | Atualizado 06/01/2022 10:34

Rio - O prefeito Eduardo Paes publicou em sua conta oficial no Twitter o calendário de vacinação de crianças entre 5 e 11 anos na cidade do Rio. A partir do dia 17 deste mês até o dia 9 de fevereiro, serão três dias destinados para cada idade, sendo o primeiro para meninas de 11 anos, o segundo para meninos de 11 e o terceiro para repescagem. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a expectativa é de que 560 mil crianças sejam vacinadas na capital.

Bora vacinar nossa molecadinha!!!! Tá aí o calendário deles!!! pic.twitter.com/BpSnqhl7Y7 — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 6, 2022

O imunizante aplicado nas crianças será o da Pfizer, único autorizado para esta faixa etária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A vacinação do grupo foi aprovada no dia 16 de dezembro. No site da agência constam informações sobre os resultados da vacina nesse público-alvo, que, segundo a entidade, incluíram "uma análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório".

A Anvisa também destacou que a dosagem da Pfizer para crianças é menor, mas manteve o intervalo de 21 dias entre as doses. Para os maiores de 12 anos, é aplicado 0,3mL em ambas as doses. Já para as crianças entre 5 e 11 anos serão administradas doses de 0,2mL.

Em 23 de dezembro, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública para entender a opinião da população quanto a imunização infantil. A medida foi duramente criticada por especialistas, que a consideraram desnecessária, já que a Anvisa já tinha feito testes, analisado documentos e o risco das doses para as crianças, chegando a conclusão de que a vacinação era eficaz para este público.

A consulta pública terminou no domingo, 2, com cerca de 24 mil contribuições. Como resultado, a maioria votou ser contra a obrigatoriedade da vacina, mas não havia uma pergunta direta sobre o tema. O questionamento no formulário era "você concorda com a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de forma não compulsória conforme propõe o Ministério da Saúde?", ou seja, só era possível dizer "sim" ou "não" a proposta do ministério, mas não afirmar efetivamente sobre a obrigatoriedade da vacinação.

Nesta quarta (04), um grupo de pais, responsáveis e alunos do Colégio Pedro II, em São Cristóvão, reuniu-se em frente à Secretaria de Estado de Saúde para reivindicar o direto da vacinação pelas crianças. O protesto, organizado pelo MoVac, Movimento pela Vacina das Crianças, começou às 12h e pediu às autoridades decisões mais afetivas sobre a imunização dos pequenos contra a covid-19.

No último dia 29, secretários municipais e estaduais de Educação da cidade do Rio , de São Paulo, Fortaleza e do estado do Rio Grande do Norte assinaram uma carta pedindo o início imediato da imunização de crianças de 5 a 11 anos durante o recesso escolar. Chefes da pasta de Educação de Petrópolis, Rio Bonito, Paracambi, Niterói, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Bom Jardim e Nova Iguaçu também assinaram o documento. A carta foi enviada ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.