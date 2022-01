Agente Seap - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 06/01/2022 13:29 | Atualizado 06/01/2022 13:50

Rio - Dois dos 522 detentos beneficiados pelo "Saidão de Natal" e que não haviam retornado no prazo estabelecido foram presos novamente nesta quarta-feira, 5. De acordo com a determinação da Justiça, eles deveriam ter voltado no dia 30 de dezembro para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio. Os outros 520 seguem foragidos.