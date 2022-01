Chuva causa bolsões d'água em vários pontos do Rio - Reprodução Twitter

Chuva causa bolsões d'água em vários pontos do Rio Reprodução Twitter

Publicado 07/01/2022 07:41

Rio - A chuva que atinge o Rio de Janeiro, desde a noite anterior, está causando alagamentos em diversos pontos da cidade nesta sexta-feira. O Centro de Operações Rio (COR) informou que a chuva moderada a forte deve permanecer ao longo de toda a manhã, e diminuir à tarde. A previsão é de ventos fracos a moderados e uma queda na temperatura: mínima de 21ºC e máxima de 29ºC. Desde a chuva de quarta a cidade do Rio está em Estágio de Mobilização.

De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva que atuavam sobre a Zona Norte do Rio ganharam intensidade podendo ocasionar chuva moderada ocasionalmente forte nas proximidades de Penha, I do Governador, Santa Teresa e São Cristóvão.

Segundo o COR, uma equipe da Comlurb trabalha no escoamento de um bolsão d'água na Avenida Engenheiro Souza Filho, na Muzema, Zona Oeste do Rio, e na Avenida Armando Lombardi, na altura da Estação BRT Jardim Oceânico, Barra da Tijuca, sentido São Conrado. O trânsito na região não tem congestionamento ou retenções.

Também houve registros de interdições, por conta de bolsões d'água, durante a madrugada, na Avenida Ayrton Senna, na altura da Ponte Santos Dumont, sentido Linha Amarela, e Rua Oscar Alfredo Sebastião Cox, atrás do SESC, em Jacarepaguá, Zona Oeste. Após escoamento, as vias foram liberadas.

Trânsito



Os motoristas que precisam pegar a Avenida Brasil, no sentido Centro do Rio, encontram o trânsito lento a intenso desde a altura do Hospital Albert Schweitzer até o Trevo das Margaridas. No sentido Zona Oeste o trânsito não apresenta retenções.

Confira a previsão para os próximos dias:

No sábado e no domingo, o céu estará entre nublado e encoberto, com chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os modelos números de previsão apontam que deve chover em torno de 10mm para cada um desses dias, em média. A expectativa é de melhora no tempo apenas na terça-feira.