Moradores protestam após morte de criança em tiroteio no Morro da Torre, em Queimados. Outras duas meninas foram baleadas - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 07/01/2022 07:46 | Atualizado 07/01/2022 09:00

Rio - Moradores do Morro da Torre, em Queimados, protestaram entre a tarde e a noite de quinta-feira (6), após a morte do menino Kevin Lucas dos Santos , de seis anos. O pequeno foi atingido por um tiro no tórax durante um tiroteio entre policiais militares e criminosos na comunidade. Ele e outras crianças auxiliavam a mudança de um vizinho, segundo testemunhas. Outras duas meninas, de 9 e 13 anos, também foram baleadas e estão internadas

Ainda no fim da tarde de quinta, após os tiros atingirem as crianças, moradores foram à rua com cartazes pedindo 'justiça'. Em vídeos que circulam nas redes, uma viatura da PM, localizada próximo ao protesto, é alvo de questionamentos dos moradores, revoltados com a atuação policial - eles acusam o grupamento pelos disparos.

Criança baleada no morro da torre em Queimados segundo moradores foi polícia chegou atirando Foram 3 transferidas pra Saracuruna com a perna estracalhada tiro d fuzil , uma em óbito ( tiro no peito , 6 anos ) pic.twitter.com/UWeC0dLkH1 — Ação e Reação (@reacao_acao) January 6, 2022

À noite, um ônibus foi queimado na Avenida Inconfidentes, uma via de acesso ao bairro Inconfidência, onde fica a comunidade do Morro da Torre.

Ônibus é incendiado na Avenida Inconfidentes, perto de um dos acesso à comunidade Morro da Torre REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Na manhã desta sexta-feira (7), um outro ônibus, este da viação Nilopolitana, pegou fogo na Avenida Inconfidentes. Bombeiros foram acionados por volta das 7h, e ainda não há confirmação se foi mais um protesto de moradores.

Ônibus da viação Nilopolitano pega fogo próximo ao Morro da Torre, no dia seguinte à morte de um menino de seis anos REPRODUÇÃO TWITTER

Tiro atingiu Kevin no tórax; meninas seguem internadas, uma delas em estado grave

Segundo a Polícia Militar, equipes do 24ª BPM (Queimados) estavam em patrulhamento no fim da tarde de quinta-feira (6) na Estrada do Riachão, um dos acessos à comunidade da Torre, no bairro Inconfidência, em Queimados, quando foram atacados por criminosos da região. A equipe relatou que desembarcou da viatura, buscou abrigo e não efetuou disparos. Após o fim do confronto, os agentes foram procurados por moradores dizendo que uma criança havia sido ferida na Rua Colombo. Eles tiveram as armas apreendidas para perícia.

No tiroteio, Kevin Lucas dos Santos, de apenas seis anos, foi atingido por um tiro e morreu. O menino chegou a ser socorrido na UPA de Queimados, mas não resistiu aos ferimentos. Moradores afirmam que as crianças estavam ajudando na mudança de um vizinho e acusam policiais militares pelos disparos. O corpo de Kevin segue no Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu.

Duas meninas também foram atingidas por tiros. Ao DIA, a prefeitura de Nova Iguaçu informou que Gabriela, de 13 anos, deu entrada no Hospital Geral após ser baleada na perna direita, na região da coxa. Ela também sofreu uma lesão na bexiga, provocada pela perfuração. Gabriela foi submetida a uma cirurgia de emergência e está em pós-operatório no CTI (Centro de Terapia Intensiva). "Apesar da gravidade da lesão, no momento, o estado de saúde é estável", afirmou o município, em nota.

A menina Ludmila, de nove anos, internada no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, tem quadro de saúde grave, mas ainda não há detalhes sobre a lesão, nem sobre a recuperação.

